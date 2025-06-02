شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة صلاح من ذوى الهمم تفوز بالمركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

حقق ثلاث طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة تحدى القراءة العربى للعام التاسع، وهم : عمر وأحمد وبسملة، حيث فاز بالمركز الثالث أحمد علاء من محافظة البحر الأحمر من مدرسة النور للمكفوفين، والمركز الأول بسملة صلاح الدين سليمان من محافظة القليوبية وعمر إسلام بالمركز الثانى من محافظة القاهرة.

وفازت مدرسة عمرو بن العاص بمحافظة البحيرة بالمركز الثالث كمدرسة متميزة فى مسابقة تحدى القراءة العربى للموسم التاسع ومدرسة حسن أبو بكر من محافظة القليوبية ومدرسة بلكيم للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية بالمركز الأول كمدرسة متميزة.

وتنافس منذ انطلاق المسابقة مع بداية العام الدراسي الحالى، قراب هذا العام 17 مليون و608 ألف و366 طالب وطالبة مشاركين بمسابقة تحدي القراءة العربي عن العام الدراسي 2025/2024 ، أنهي منهم 7013034 طالب وطالبة قراءة 50 كتاب، وشهد هذا العام أيضا زيادة نسبة مشاركة الطلاب من ذوي الهمم عن العام الماضي والتي بلغت ۳۱۸۷۳ من 25 مديرية تعليمية أنهى منهم 7489 قراءة 25 كتاب.

وشهد الموسم التاسع من المسابقة إنشاء منصة كتب رقمية تهدف الى تسهيل عملية الوصول لأكبر عدد من الكتب لكل دول العالم المشاركة، ولتشجيع جميع الطلبة المشاركين في التحدي على تعزيز مهارة القراءة وتسهيل وصولهم الى الكتاب الرقمي عبر مكتبة رقمية، حيث تم توفير مجموعة من الكتب تتناسب مع المراحل العمرية والدراسية المختلفة للطلاب المشاركين في التحدي، حيث أطلقت المنصة خلال شهر أكتوبر2024 وتم تفعيلها تدريجيا بحيث تستوعب 88 مشارك من جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مع التحديث المستمر للسعة والمجموعات الكتب.