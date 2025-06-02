شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج حجاج السياحة المصريين من المدينة لمكة استعدادا لتصعيد الحجاج إلى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية المختصة بخدمة حجاج السياحة بدأوا جميعا الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم للحج ، وقد بدأت الترتيبات النهائية مع وصول أخر أفواج الحج السياحي إلى مكة المكرمة ، كما بدأت شركات السياحة منذ أمس خطة تفويج موسعة تحت إشراف بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي لنقل الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة استعدادا للتصعيد.

يأتي كل هذا بالتنسيق التام مع السلطات السعودية والبعثة الرسمية للحج المصري وكذلك شركات الطوافة السعودية.

وقامت البعثة خلال الأيام الماضية بمراجعة كافة التجهيزات الخاصة بخطة التصعيد و مخيمات الحجاج في مني وعرفات ، وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة ، ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة استلام مخيمات الحجاج بشكل نهائي بعد انتهاء كافة تجهيزاتها وتلافي كافة الملاحظات التي سجلتها البعثة خلال الأيام الماضية.

وقد شكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد على مدار الساعة منذ عدة أيام ويستمر تواجدهم حتى تصعيد الحجاج للتنسيق مع شركات الطوافة للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات ، وتنفيذ كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة معهم وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

وتواصل بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع شركات السياحة وغرفة الشركات مراجعة وتجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات استعدادًا لتصعيد الحجاج خلال الساعات المقبلة.