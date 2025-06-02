شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: زيادة المشاركين بمسابقة تحدى القراءة لمليون طالب عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشروع تحدى القراءة العربى حقق نجاحا كبيرا لتشجيع الطلاب فى العالم العربى على القراءة وأيضا من العرب المقيمين خارج الوطن العربى، وشهد هذا العام مشاركة قرابة 17 مليون طالب وطالبة فى أكثر من 30 ألف مدرسة من طلاب المدارس المصرية مما يدل على الوعى الكبير فى تحقيق الثقافة والمعرفة.

وشدد الدكتور أيمن على دعم وزارة التربية والتعليم لمشروع تحدى القراءة العربى لبناء الشخصية العربية واثقالها بالمهارات والمعارف والثقافة والقراءة والعلوم المتنوعة، موضحا أنه زاد عدد المشاركين فى مسابقة تحدى القراءة العربى هذا العام قرابة مليون طالب وطالبة عن العام الماضى، كما توجه بالشكر لدولة الإمارات العربية لمبادرة تحدى القراءة العربى، كما هنأ الطلاب الفائزين والمشرفين والقائمين على المسابقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.