شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: تنسيق مع وزارة الأوقاف لضم واعظات لبعثة حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجى والإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عن تقدير الوزارة البالغ وامتنانه للجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى تنظيم موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وخاصة الحجاج المصريين من بعثة الجمعيات الأهلية.

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وقال العقبى فى تصريحات صحفية: "لقد لمسنا مستوى عاليًا من التيسيرات والتنظيم الدقيق فى المدينة المنورة ومكة المكرمة وسائر المشاعر المقدسة، فضلًا عن التواجد الأمنى المميز والتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات السعودية، وهو ما يعكس صورة مشرفة للتعامل مع أحد أعظم الشعائر الإسلامية فى أكبر تجمع سنوى للمسلمين حول العالم".

وأكد العقبى أن وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم حج الجمعيات الأهلية، تتابع على مدار الساعة ردود أفعال الحجاج المصريين، والتى تعكس رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، قائلاً: "هذا هو المستوى الذى يليق بالعاملين فى مجال العمل الأهلى فى مصر، والذين يستحقون أفضل رعاية خلال أداء هذه الفريضة المقدسة".

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ يوليو الماضى تنفيذ خطة شاملة لتطوير خدمات حج الجمعيات الأهلية، فمنذ الأيام الأولى لتولى الدكتورة مايا مرسي، حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، وتم الاتفاق على نموذج جديد يهدف إلى تحسين تجربة الحاج على كل المستويات.

وأوضح أن من أبرز الخطوات التى تم تنفيذها هذا العام: زيادة عدد المشرفين خاصة الجدد، لنقل الخبرات إلى المزيد من المشرفين، بالإضافة إلى زيادة عدد المشرفات، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لضم واعظات لبعثة حج الجمعيات الأهلية، مع التوسع فى تنفيذ البرامج التدريبية للمشرفين والتثقيفية والتوعوية للحجاج.. مشددًا أن المشرفين الذين تم اختيارهم عقب اختبارات شديدة الدقة، يمثلون عنصراً أساسياً فى نجاح رحلة الحج منذ انطلاقها وحتى عودة الحجاج سالمين.

وأضاف العقبى أن الجديد فى موسم هذا العام هو عقد لقاءات مباشرة بين المشرفين والحجاج فى المحافظات قبل السفر، لشرح تفاصيل الرحلة وتعزيز التواصل، إلى جانب استضافة مقر وزارة التضامن الاجتماعى لعدد من المجموعات قبل سفرهم، وهو ما أتاح ربطًا فعّالًا بين المشرفين والحجاج.

ونقل العقبى رسالة من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت فيها أن النجاح الذى تحقق حتى الآن فى موسم الحج يجب أن يكون دافعًا لتكرار هذه التجربة وتوسيعها، عبر تنظيم رحلات عمرة على مدار العام بأسعار مناسبة لكافة الفئات، تتوَّج برحلة الحج الكبرى، مشددًا على أن المؤسسة القومية لتيسير الحج مطالبة بالعمل المستمر لتحقيق هذا الهدف.

وفى ختام تصريحاته، وجّه العقبى رسالة مهمة إلى الحجاج المصريين، مطالبًا إياهم بالالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية وتعليمات بعثة حج الجمعيات، حفاظًا على سلامتهم، خاصة فى ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

كما توجه بالشكر إلى الوفد الإعلامى المرافق لبعثة حج الجمعيات الأهلية، وكافة الزملاء فى الصحف ووسائل الإعلام المصرية، على تغطيتهم الدقيقة وحرصهم على تسليط الضوء على جهود بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وختم العقبى بالدعاء لمصر قائلاً: "ندعو الله ونحن على أرض الحرمين أن يحفظ مصر، ويبارك فى أهلها، ويرزقها الأمن والاستقرار والرخاء، وندعو أن يكون يوم عرفة دعاء جماعيًا من الحجاج المصريين لمصر وشعبها ودولتها".