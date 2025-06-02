شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف مخاطر التدخين: النكهات تخفى الحقيقة لا تنخدع بالأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب عدم الخداع بالنكهات، فهى تخفى الحقيقة، موضحة، إنه يمثِّل تعاطي التبغ أحد التحديات الصحية الرئيسية في إقليم شرق المتوسط. فهو:



النكهات تخفى الحقيقة

السبب الرئيسي الثاني لأمراض القلب والأوعية الدموية؛ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض رئوية مزمنة وخيمة تزيد من خطر الوفاة المبكرة بمقدار 12 إلى 13 مرة، مرتبط بنسبة 15.4% من جميع الوفيات بأنواعها.



التبغ

وأضافت، إنه يشهد تعاطي التبغ تزايدًا في صفوف النساء والمراهقات في إقليم شرق المتوسط، وبلغ 15% بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في الإقليم، وهو أعلى معدل بين الفتيان في جميع أقاليم المنظمة، وفي معظم بلدان الإقليم، يتبين أن معدل التدخين بين المراهقات يتجاوز مثيله بين السيدات.

التدخين يزيد من مخاطر:

سرطان عنق الرحم

هشاشة العظام

ضعف الخصوبة

الولادة المبكرة

مضاعفات ناتجة عن استخدام وسائل منع الحمل الفموية

يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف وباء التبغ بين الفتيات...

للمساعدة في تسريع وتيرة جهودنا المشتركة للحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% في عام 2030، نحتاج إلى إعطاء الأولوية لمكافحة التبغ على المستوى الوطني وتنفيذ مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ، مثل:

خلو الأماكن العامة من التبغ

وضع تحذيرات صحية على جميع علب التبغ

خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ

فرض ضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين.



