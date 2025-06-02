شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول مجمل العلاقات بين مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، والتي شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.