شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون طالب من 50 دولة شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة ومصر تصدرت القائمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمسئولة عن مسابقة تحدى القراءة العربى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشاركة طلاب مدارس مصر هى الأكبر من نوعها منذ انطلاق المبادرة عام 2015، وهو إنجاز كبير لمبادرة تحدى القراءة العربى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهو ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة محمد بن راشد بدولة الإمارات العربية، موضحا أنه يسجل مشاركة تحدى القراءة العربى زيادة كبيرة مما يعكس أهمية المبادرة كونها مشروعاً ثقافية ، وشارك فى الدورة التاسعة قرابة 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، وتصدرت مصر المقدمة فى جميع الدورات التسع لمبادرة تحدى القراءة العربى منا يعكس الاهتمام بالقراءة.

ووجه الدكتور فوزان الشكر للطلاب الفائزين بالمدارس المصرية فى مسابقة تحدى القراءة العربى للعام التاسع.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم و عبدالباسط المرزوقي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية.



وزارة التربية والتعليم، تحدى القراءة العربى، مشاركة مصر فى مسابقة تحدى القراءة للموسع التاسع.