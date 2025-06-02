شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية ينشر كواليس تسليم مصر شهادة السيطرة على فيروس B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، خلال احتفالية رسمية بتسلم مصر شهادة السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي B من منظمة الصحة العالمية، إن مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط تسيطر على الالتهاب الكبدي بى.

وأوضح، إنها اشهاد من منظمة الصحة العالمية بعد أن جاء فريق تحقق من المنظمة العالمية، وتم مراجعة كل البيانات المتعلقة بالسيطرة على فيروس بى من خلال التطعيم الذى يعطى للأطفال منذ الولادة، وتأكدوا من صحة البيانات ودقتها وتنظيمها والتغطية اللازمة في كل مكان في مصر.

وأضاف الدكتور نعمة عبد، إن مصر هي أول بلد في الإقليم الذى يبلغ عدد الدول فيه 22 دولة التي حققت كل المعايير الإقليمية للسيطرة على فيروس بي.

وقال، إن هذا الاستشهاد جاء استكمالا للإنجازات التي حققتها مصر في منظومة الصحة العامة، مثل الحرص على التطعيمات ، مضيفا، إن المنظمة أشادت بالجهود المبذولة وجهود العاملين في الصفوف الأمامية الذين يعطون اللقاحات، وهم من أهم حلقات الوصل بين المرضى والوزارة لتهيئة الظروف للملقحين حتى يصل اللقاح بطريقة صحيحة الى المواطن المصرى.

وأشار إلى أن مصر استطاعت التخلص من الحصبة والحصبة المانية، ومصر أول دولة على قارة أفريقيا في توطين صناعة اللقاحات والأدوية، والتي تتمتع بالأمان والفعالية، وحصلت على مستوى النضج الثالث في مجال توطين صناعة اللقاحات والأدوية، مضيفا، إنه من الصعب الاستمرار في الإنجازات بدون توطين الدواء واللقاحات.

وأضاف، إن مصر أيضا تخلصت من التراكوما والبلهارسيا والدول الأخرى تستفيد من خبرة مصر وهيئة الدولة الجزائرية من أسبوع قامت بزيارة لهيئة الدواء المصرية للاستفادة من خبراتها في مجال الرقابة الدوائية.