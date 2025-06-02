أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس ربيعي مائل للحرارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يؤكد حتمية عودة الملاحة إلى طبيعتها في باب المندب والبحر الأحمر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق مبادئ معاهدة منع الانتشار النووي، مشددا على أن السياسة الخارجية المصرية ترفض أي حلول عسكرية. فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية والتصدى لمحاولات التهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى . أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين طهران والقاهرة، مشددا على أن طهران والقاهرة تعملان على توسيع التشاور السياسي. قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تحسين الأوضاع المالية للمعلمين منها انه يحصل على 80% من قيمة مجموعات التقوية. التعليم: 70 ألف معلم سوف يخرجون على المعاش وتعيين 100 ألف بدلا منهم وزير خارجية إيران: نثمن الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار فى غزة القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر البحر الأحمر وزير الخارجية: نؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم 18 يونيو 2025. وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد فى كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بأجازة العيد، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإستعداد لعيد الأضحى المبارك و الإجراءات التى تتخذها المحافظات لضمان سلامة المواطنين . أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن نسبة التطعيمات فى مصر ضمن البرنامج القومى للتطعيمات بين الأطفال بلغت 95%. قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنها تتابع بشكل يومى أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية منذ انطلاق رحلات التفويج يوم 18 مايو الماضى، وحتى وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة أول أمس السبت. أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن 80% من الأمراض غير السارية – مثل داء السكري وأمراض القلب والجلطات الدماغية – يمكن الوقاية منها ببساطة من خلال ممارسة الرياضة، الإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر، وهي عوامل حاسمة لتعزيز الصحة العامة وزيادة متوسط عمر الإنسان. أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك. أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد أن مصر تستهدف توطين صناعة اللقاحات لكى تكون مركزا أفريقيا لتصنيع اللقاحات الحيوية، مشيرا إلى أن مصر تدعم القدرات التصنيعية المحلية. تعليم الجيزة: حرمان المتورطين فى تعطيل أداء الامتحانات عامين دراسيين شارك سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في اجتماع موسّع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية. تقرير لجنة واقعة "قصر ثقافة الأقصر": حُفر ونفق بطول 9 أمتار تجاه طريق الكباش أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة للأحياء والمربعات السكنية فى خان يونس بقطاع غزة. قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: دمرنا 13 طائرة روسية وألحقنا أضرارا بعدد كبير منها في هجوم على القواعد الجوية داخل روسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الطقس غدا الثلاثاء 3 يونيو 2025 مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025، طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء. الطقس غدا الثلاثاء 3 يونيو 2025 مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الأمن الأوكرانى: دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة للأحياء والمربعات السكنية فى خان يونس بغزة تعليم الجيزة: حرمان المتورطين فى تعطيل أداء الامتحانات عامين دراسيين هيئة الشراء الموحد: توقيع 21 اتفاقية مع 10 شركات عالمية لتوطين صناعة اللقاحات وزارة التضامن: استلام 283 حافلة استعداداً لتصعيد الحجاج إلى عرفات وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية وزيرة التضامن: نحرص على راحة حجاج الجمعيات الأهلية.. وأناشدهم الدعاء لمصر وزارة الصحة: مصر الأولى أفريقيا فى تحقيق الهدف الإقليمى للسيطرة على فيروس بى وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى

الإسكان: مد فترة حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل حتى 18 يونيو