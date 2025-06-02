شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يثمن مساهمة اليابان في مشروعات المترو والان مع تفاصيل الخبر

التقى دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السفير فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصرى واليابانى ممتدة وعميقة، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب اليابان وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.

وأضاف محافظ القاهرة أن العلاقات بين اليابان ومصر قديمة، واتسعت أفاقها عبر السنين لتشمل التبادل التجارى، والثقافى، وتدفق السائحين اليابانيين لزيارة الأماكن السياحية، كذلك التعاون فى مجال التعليم ونشر المدارس اليابانية ، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) فى العديد من المجالات ، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل الحضري ، مثمنًا مساهمة اليابان في مشروعات المترو خاصة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى وجود اتفاقية صداقة وتآخى بين القاهرة وطوكيو منذ 23 أكتوبر 1990 حيث يجمع بين المدينتين الكثير من التشابه باعتبار أنهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التى تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من التجربة اليابانية في إعادة تدوير المخلفات، وتنفيذ مشروعات بيئية مشتركة، كما تم عرض خطط محافظة القاهرة للتحول الرقمي والإدارة الذكية، وكيفية الإستفادة من الجانب الياباني في هذا المجال .

كما أكد سفير اليابان بالقاهرة عزمه على تعزيز التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية بين البلدين، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.