شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يهنئ فلوريان أشرف لحصولها على أفضل دكتوراه في الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للدكتورة فلوريان أشرف إسحاق لحصولها على جائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة بمنطقة باريس"Prix Solennel de Thèse de la Chancellerie des Universités de Paris" من مستشارية جامعات باريس؛ لتكون أول مصرية تفوز بتلك الجائزة في العلوم الصيدلية.

وقدمت الدكتورة فلوريان أشرف رسالة بعنوان: "الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات mGlu كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام"، وتضمنت ابتكار عقار علاجي لمرضى الفصام معتمدة في بحثها على التصميم الدوائي باستخدام الحاسب الآلي لاستهداف مستقبلات محددة في المخ لعلاج ذلك الاضطراب العقلي المزمن الذي يمثل علاجه تحديًا كبيرًا لأطباء الأمراض العقلية.

جدير بالذكر أن الدكتورة فلوريان أشرف حصلت على درجة البكالوريوس من الجامعة الألمانية بالقاهرة في برنامج الصيدلة عام 2018 ، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة باريس ديدرو ( Université Paris )، عام 2020، فيما حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة باريس سيتيه (Université Paris Cité) عام 2023، كما حصلت على العديد من الجوائز في مؤتمرات دولية أثناء رحلتها البحثية.