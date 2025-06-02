شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش تطوير عدد من شوارع حى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور مهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لمتابعة المقترحات التى أعدها جهاز التنسيق الحضارى لتطوير عدد من شوارع حى مصر الجديدة، ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقانى – وإبراهيم باشا) ، وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها .

شارك فى الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس حي مصر الجديدة ،وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على الحفاظ على الطراز الحضارى والعمرانى والمعمارى لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها ، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستساعد فى القضاء على أى مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، وإعادة الإنضباط فى تلك الشوارع .

وخلال الاجتماع استعرض م. محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أهم ما يميز تطبيق "ذاكرة المدينة" الذى أطلقه جهاز التنسيق الحضارى بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذى يضم تعريفًا بالعديد من الشخصيات والأماكن بالقاهرة.

ودعا محافظ القاهرة المهتمين بالتعرف على ذاكرة مدينة القاهرة بأماكنها وشخصياتها إلى تنزيل التطبيق الموجود على الapp store ، play store والاستفادة من المعلومات القيمة التى يقدمها التطبيق .

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن المشروع يتضمن ثلاث مبادرات رئيسية: “عاش هنا” الذي يوثق الأماكن التي عاش بها رموز ورواد مصر في مختلف المجالات من خلال لوحات عليها “باركود” يحوي السير الذاتية والمعلومات التوثيقية، و”حكاية شارع” للتعريف بقصص الأسماء التي أُطلقت على أشهر الشوارع، عبر لوحات تعريفية بمختلف المحافظات، و”المباني ذات القيمة” التي توثق المباني المعمارية المتميزة، والحفاظ عليها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أن التطبيق يُتيح للمستخدم أثناء مروره بمناطق تحتضن هذه المبادرات، تلقي إشعارات وتنبيهات حول الأماكن، والرموز، أو المباني ذات القيمة، ما يعزز من معرفة المواطن بتاريخ محيطه الحضري، مؤكدًا أن التطبيق يمثل جزءًا من مشروع أوسع يسعى إلى “تيسير الوصول إلى الثقافة، وصون التراث والهوية الوطنية”.