شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشيد بتنظيم اختبارات تعيين الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الإثنين 2 يونيو، سير اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة والخطباء، وذلك بمقر الجهاز بالعجوزة.

شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، ومراحل التحقق من المستندات، والقاعات الرقمية المخصصة للامتحانات، بما في ذلك القاعات المعدّة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، ضمن مسابقة شغل (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس.

وأكد وزير الأوقاف أهمية العدالة وتكافؤ الفرص، مشيدًا بمنظومة الدولة المحكَمة، وبجهود الجهاز في التنظيم الدقيق للاختبارات، مؤكدًا أن نجاح الوزارة في تأهيل الأئمة وتزويدهم بالوعي والمعرفة هو نجاح للدولة كلها.

وأوضح أن الهدف من التعيين ليس سد العجز فقط، بل اختيار الإمام المثقف الواعي القادر على التعامل مع الواقع، ومواجهة الفكر المتطرف، والتواصل مع الناس بلغة العصر، مشددًا على ضرورة امتلاك الإمام لأدوات التأثير، والوعي بالمسئولية، والثقافة الموسوعية، فضلًا عن الفهم العميق للنصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع.

من جانبه، أشاد المهندس حاتم نبيل بدور وزير الأوقاف في دعم وتأهيل الأئمة علميًّا وثقافيًّا، واصفًا إياه بـ"الأخ العزيز الغالي"، وداعيًا المتقدمين إلى الثقة بالنفس، والاجتهاد في طلب العلم، والإتقان في التخصصات المختلفة، مؤكدًا أن الإمام المؤثر هو من يحظى بثقة المجتمع بفضل علمه، وثقافته، ومنهجه العلمي الرصين.