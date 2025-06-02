شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات هامة لمزراعي التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة د. علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول التين مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين في الآتى:

أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

6-إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع.

7-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.

8-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش و التسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.