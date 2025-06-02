شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: البورد المصري شهادة تؤهل حاملها لتقديم خدمات طبية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة تعتبر هامة؛ لتعكس مدى اهتمام القيادة السياسية الحكيمة؛ والحكومة المصرية بمستوى وكفاءة الكوادر البشرية من التخصصات الطبية المختلفة.

وتم اعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية ( البورد المصري) - التابع للمجلس الصحي المصري ؛ لتعكس مدى اهتمام الدولة بمستوى خريجي كليات الطب بكافة تخصصاتها؛ ولتضمن مستوى علمي وتقني للطبيب يضاهي المعايير الدولية.

حصد القطاع الصحي بالقاهرة ؛ نصيب الأسد ؛ لمجموع ما تم إعتماده من أقسام ؛ بمستشفيات القاهرة على إختلاف تابعيتها :



- تم اعتماد تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات العباسية ؛ والرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي

- تم إعتماد الرعاية المركزة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ؛ والقلب والأوعية الدموية بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للتأمين الصحي

- كما تم إعتماد تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مايو النموذجي ومستشفى دار الشفا - التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

- كما تم إعتماد تخصص جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ؛ وتخصص الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بمستشفى المطرية التعليمي - التابعين لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .

من جانبه ؛ أكد الدكتور حمودة الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ أن فريق الزمالة المصرية بالقاهرة ؛ يسعى جاهداً للتوسع في اعتماد أقسام جديدة داخل مستشفيات القاهرة ؛ مما ينعكس على مستوى التجهيزات الطبية بالأقسام المعتمدة طبقا للمعايير الدولية ؛ إضافة إلى ذلك ؛ توفير مدربين حاصلين على إعتماد البورد المصري ؛ وصولاً بتوزيع المتدربين على الأقسام المعتمدة لبدء العملية التدريبية .

وفي سياق متصل ؛ أكد ( الجزار ) - أن المجلس الصحي المصري بقيادة الدكتور محمد لطيِّف ؛ الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري ؛ والأستاذ الدكتور / عبد السلام شلبي ؛ مدير عام الإدارة العامة لوحدة الطب البشري ؛ والمشرف على المراجعة الداخلية والحوكمة ؛ لا يدخرون جهدا في الإرتقاء بمستوى الكوادر الطبية ؛ لتكون بذلك شهادة ( البورد المصري ) شهادة عالمية دولية يحترمها ويثمنها الجميع ؛ توازي المعايير الدولية لجودة تخصصات الطب البشري .

أضاف ( الجزار ) ؛ أن إعتماد أقسام جديدة بالبورد المصري بالمستشفيات ؛ يخدم مصلحة المواطن ؛ لأنه في المقام الأول يضمن مستوى كفاءة طبقا للمعايير الدولية للأطباء بمختلف تخصصاتهم ؛ كما يضمن تجهيزات طبية داخل الأقسام المعتمدة لتقديم خدمة طبية متميزة .

تأتي هذه التوجهات تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية ؛ متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية ؛ والرعاية الكاملة من الدكتور خالد عبد الغفار ؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ؛ وزير الصحة والسكان ؛ و الدكتور إبراهيم صابر ؛ محافظ القاهرة.