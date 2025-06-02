شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: البورد المصري شهادة تؤهل حاملها لتقديم خدمات طبية متميزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 02 يونيو 2025 04:44 م
فى خطوة تعتبر هامة؛ لتعكس مدى اهتمام القيادة السياسية الحكيمة؛ والحكومة المصرية بمستوى وكفاءة الكوادر البشرية من التخصصات الطبية المختلفة.
وتم اعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية ( البورد المصري) - التابع للمجلس الصحي المصري ؛ لتعكس مدى اهتمام الدولة بمستوى خريجي كليات الطب بكافة تخصصاتها؛ ولتضمن مستوى علمي وتقني للطبيب يضاهي المعايير الدولية.
حصد القطاع الصحي بالقاهرة ؛ نصيب الأسد ؛ لمجموع ما تم إعتماده من أقسام ؛ بمستشفيات القاهرة على إختلاف تابعيتها :
- تم اعتماد تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات العباسية ؛ والرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي
- تم إعتماد الرعاية المركزة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ؛ والقلب والأوعية الدموية بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للتأمين الصحي
- كما تم إعتماد تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مايو النموذجي ومستشفى دار الشفا - التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة
- كما تم إعتماد تخصص جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ؛ وتخصص الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بمستشفى المطرية التعليمي - التابعين لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .
من جانبه ؛ أكد الدكتور حمودة الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ أن فريق الزمالة المصرية بالقاهرة ؛ يسعى جاهداً للتوسع في اعتماد أقسام جديدة داخل مستشفيات القاهرة ؛ مما ينعكس على مستوى التجهيزات الطبية بالأقسام المعتمدة طبقا للمعايير الدولية ؛ إضافة إلى ذلك ؛ توفير مدربين حاصلين على إعتماد البورد المصري ؛ وصولاً بتوزيع المتدربين على الأقسام المعتمدة لبدء العملية التدريبية .
وفي سياق متصل ؛ أكد ( الجزار ) - أن المجلس الصحي المصري بقيادة الدكتور محمد لطيِّف ؛ الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري ؛ والأستاذ الدكتور / عبد السلام شلبي ؛ مدير عام الإدارة العامة لوحدة الطب البشري ؛ والمشرف على المراجعة الداخلية والحوكمة ؛ لا يدخرون جهدا في الإرتقاء بمستوى الكوادر الطبية ؛ لتكون بذلك شهادة ( البورد المصري ) شهادة عالمية دولية يحترمها ويثمنها الجميع ؛ توازي المعايير الدولية لجودة تخصصات الطب البشري .
أضاف ( الجزار ) ؛ أن إعتماد أقسام جديدة بالبورد المصري بالمستشفيات ؛ يخدم مصلحة المواطن ؛ لأنه في المقام الأول يضمن مستوى كفاءة طبقا للمعايير الدولية للأطباء بمختلف تخصصاتهم ؛ كما يضمن تجهيزات طبية داخل الأقسام المعتمدة لتقديم خدمة طبية متميزة .
تأتي هذه التوجهات تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية ؛ متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية ؛ والرعاية الكاملة من الدكتور خالد عبد الغفار ؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ؛ وزير الصحة والسكان ؛ و الدكتور إبراهيم صابر ؛ محافظ القاهرة.
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