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أقصر طرق فهم الاستاتيكا.. أقوى مراجعة تضمن الدرجات النهائية للثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمن

الإثنين، 02 يونيو 2025 04:00 م

ينشر ”الخليج 365” مراجعة شاملة لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي ، تتناول القوانين الأساسية للحركة والتوازن والقوى، إلى جانب تدريبات متنوعة على الرسوم البيانية والمسائل التطبيقية.

المراجعة تم إعدادها بعناية لتشمل كل أنواع المسائل المتوقعة، مع نماذج محلولة خطوة بخطوة، ما يمنح الطالب فرصة لفهم طبيعة الأسئلة وتجنب التشتت أثناء الحل.

ويؤكد ”الخليج 365” التزامه بتقديم مراجعات قوية في المواد التخصصية، تساهم في تحسين مستوى الطلاب وتزيد من فرصهم في الحصول على درجات مرتفعة.

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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الاستاتيكا للعام الدراسي 2024 سيكون من داخل المنهج بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية التي تراعي التدرج في مستوى الصعوبة، وتتيح الفرصة لجميع الطلاب لإظهار الفهم والتطبيق الصحيح للمادة العلمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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