شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للنقل البرى تتكفل برعاية سائق "شاحنة العاشر" وتمنحه مكافأة فورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، عن تكفل النقابة بمتابعة الحالة الصحية للسائق خالد محمد شوقي، الذي تعرض لإصابة أثناء محاولته إبعاد شاحنة مشتعلة عن منطقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة بطولية لتفادي وقوع كارثة بشرية ومادية.

وقال الدوكار، في تصريح صحفى: إنه قرر صرف مكافأة مالية فورية للسائق تقديرا لشجاعته وتحمله المسؤولية في ظروف خطرة، مؤكدا أن هذا التصرف يعكس صورة مشرفة لسائقى النقل البري في مصر.

وأشار رئيس النقابة، إلى أنه أوفد فريقا من النقابة العامة لزيارة السائق المصاب في مستشفى بلبيس المركزي، للاطمئنان على حالته الصحية، موضحا أنه تم صرف مبلغ مالي عاجل من صندوق الكوارث بالنقابة لمساندته خلال فترة العلاج.

وأكد الدوكار استمرار متابعة الحالة الصحية للسائق حتى تماثله للشفاء الكامل، مشددا على أن النقابة تقف دائما إلى جانب عمالها في كل الظروف، خاصة في حالات الطوارئ والمخاطر.