شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي مفتي الجمهورية لتهنئته بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم بمقر دار الإفتاء المصرية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد رفيع المستوى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئته بتوليه منصب مفتي الديار المصرية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: "نشعر بسعادة كبيرة في زيارتكم الغالية"، وأشار إلى أن "مصر تتميز بقيادتها السياسية والدينية التي تعمل من أجل ترسيخ التسامح والعيش المشترك"، مضيفًا:

"دار الإفتاء مؤسسة مهمة لكل المصريين والعالم، وتقوم بدور محوري في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف."

كما أشاد بـ "الدور المتميز لفضيلة المفتي في تعزيز مفاهيم الاعتدال والسلام المجتمعي."

من جانبه، عبّر مفتي الجمهورية عن اعتزازه بهذه الزيارة، قائلًا:

"لا تكتمل فرحة العيد بدون زيارتكم العزيزة، التي تؤكد على عمق العلاقة ومعاني المودة والرحمة."

وأضاف: "سعيد بهذه المناسبة التي تجسد رباط المودة والمحبة بين أبناء الوطن."

وأكد أن "العلاقات بين دار الإفتاء والطائفة الإنجيلية تقدم نموذجًا مصريًّا حقيقيًّا"، داعيًا بأن "يديم الله على مصر دوام المحبة والمعزة والاستقرار".



رئيس الطائفة الإنجيلية و مفتي الجمهورية