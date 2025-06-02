شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء إهتمام وزارة الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1446 هـ، وفى لفتة إنسانية تعبّر عن أسمى معانى الوفاء والتقدير للشهداء، غادرت بعثة أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة متوجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن وإستقرار الوطن.

وكان فى وداع البعثة بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات ، وسط أجواء إيمانية صادقة ومشاعر مفعمة بالفخر والإعتزاز.

إختارت وزارة الداخلية فنادق إقامة بالقرب من الحرم المكى الشريف لأسر شهداء الشرطة حيث تم إستقبالهم فيها بحفاوة كبيرة تؤكد التقدير الكبير للتضحيات التى بذلها ذويهم حفاظاً على إستقرار الوطن.

ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الشرطة عن تقديرهم للقيادة السياسية للدعم المتواصل لهم والتأكيد المستمر على عظم تضحيات أبناءهم كما أثنوا على إختيارهم لأعظم رحلة إيمانية وهى حج بيت الله كتكريم لأبنائهم.

أسمى معانى التكريم لأسر الشهداء حج بيت الله الحرام حيث تقدم وزارة الداخلية لهم كافة الخدمات والرعاية تقديراً لتضحيات أبناءهم المسطرة بأحرف من نور فى سجل الوطن.