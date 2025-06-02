شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية والان مع تفاصيل الخبر

كشف اللواء ماجد متولي نائب وزير النقل لقطاع الطرق والكباري عن وجود غرفة للتحكم والسيطرة في حركة الأتوبيسات الترددية أعلى الطريق الدائري، وذلك خلال التشغيل المرحلة الأولى امام الركاب تجريبيا.

وأوضح نائب وزير النقل، أن غرفة التحكم والسيطرة والموجودة في عدلي منصور هدفها الرئيسي التحكم في حركة الأتوبيسات الترددية ومتابعتها أعلى الطريق الدائري خلال ساعات التشغيل اليومي وكذلك التواصل مع قائدي الأتوبيسات في حالات الأعطال والحالات الطارئة.



وأشار نائب وزير النقل أن غرفة التحكم والسيطرة ستتحكم مستقبلاً في حلقه الأتوبيسات الترددية أعلى الطريق الدائري بطول 117 كيلو متر وليس تشمل ثلاث مراحل والذي بدأت من خلال تشغيل المرحلة الأولى بطول 35 كيلو متر وعلى مسار 14 محطه.