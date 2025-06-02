شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تُصدر الجزء الخاص بأدوية الجهاز العصبي من سجل الدواء المصري والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الجزء الخاص بأدوية الجهاز العصبي من سجل الدواء المصري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاستخدام الرشيد للدواء، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وضمان وصول المرضى إلى علاج آمن وفعّال.

ويهدف الإصدار إلى تزويد الصيادلة والمتخصصين في الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول استخدام الأدوية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكاليف الطبية الإجمالية.

ويتضمن هذا الجزء من سجل الدواء المصري معلومات محدثة حول أهم الأدوية المسجلة بالسوق المصري المستخدمة في علاج حالات الصرع، باركنسون، التصلب المتعدد، والوهن العضلي، مع التركيز على دعم القرار العلاجي المبني على أسس علمية دقيقة.

ويشمل السجل عددًا من المحاور الأساسية، منها:

- التصنيف الفارماكولوجي للدواء.

- دواعي الاستعمال والجرعات وتعديلاتها.

- طريقة التناول أو التحضير.

- أهم التفاعلات الدوائية.

- موانع الاستخدام والاحتياطات والتحذيرات.

- الآثار الجانبية وطرق التخزين.

يأتي هذا ضمن جهود هيئة الدواء المصرية نحو تقنين الممارسات الدوائية، وتقديم مرجعية وطنية قائمة على الأسس العلمية والبيانات الموثقة، وبما يعكس حرص الهيئة على دعم الرعاية الصيدلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة الدوائية.

يمكن الاطلاع على الجزء الخاص بأدوية الجهاز العصبي من سجل الدواء المصري من خلال الرابط التالي..اضغط هنا

