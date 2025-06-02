شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: منهج الدسكفري مستمر وندرس تطوير مقررات الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن منهج اكتشف "ديسكفري" موجود ومستمر، وأن الوزارة تدرس تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب معلمى اللغة الإنجليزية.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان التفاصيل كاملة بعد الانتهاء من الدراسة و أن المعلم يحصل على نسبة 80% من حصيلة مجموعات التقوية بالمدارس.

وأضاف "عبد اللطيف"، أنه يتم خاليا دراسة زيادة النسبة لتكون أكثر من 80%، وذلك لكي لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية،و تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة إلى التفاوض مع الجانب الكوري الجنوبى في منهج العلوم كما سيتم إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب مدرسى ليكون بديلا للكتب الخارجية به للتدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الاعباء المادية على الاسرة المصرية.