شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الثلاثاء 3 يونيو 2025 مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025، طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.