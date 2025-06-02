شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الثلاثاء 3 يونيو 2025 مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالإثنين، 02 يونيو 2025 02:54 م
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025، طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة
العظمى 31 درجة.
الصغرى 20 درجة.
العظمى 27 درجة.
الصغرى 19 درجة.
العظمى 25 درجة.
الصغرى 18 درجة.
العظمى 34 درجة.
الصغرى 21 درجة.
العظمى 36 درجة.
الصغرى 22 درجة.
العظمى 36 درجة.
الصغرى 24 درجة.
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