شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: انتهاء كثافة الفصول والأعداد لن تتخطى 50 طالبا فى الفصل والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأبنية التعليمية تنشئ سنويا قرابة 15 ألف فصل دراسى لتلبية الاحتياجات والكثافات، قائلا: انتهاء الكثافة بالفصول الدراسية بحيث لا تتخطى 50 طالبا فى الفصل، مشددا على أنه يتم استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل الكثافة وهناك فقط 22 مدرسة فقط يتم العمل على حل مشكلة الكثافة بها ومن ثم العام الدراسى القادم المدارس بلا كثافات .

وكشف وزير التربية والتعليم عن أنه من العام القادم سيكون هناك كتيب مع كتب مدرسة تتضمن التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.