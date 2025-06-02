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وزير التعليم: انتهاء كثافة الفصول والأعداد لن تتخطى 50 طالبا فى الفصل

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وزير التعليم: انتهاء كثافة الفصول والأعداد لن تتخطى 50 طالبا فى الفصل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 02 يونيو 2025 01:58 م

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأبنية التعليمية تنشئ سنويا قرابة 15 ألف فصل دراسى لتلبية الاحتياجات والكثافات، قائلا: انتهاء الكثافة بالفصول الدراسية بحيث لا تتخطى 50 طالبا فى الفصل، مشددا على أنه يتم استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل الكثافة وهناك فقط 22 مدرسة فقط يتم العمل على حل مشكلة الكثافة بها ومن ثم العام الدراسى القادم المدارس بلا كثافات .

وكشف وزير التربية والتعليم عن أنه من العام القادم سيكون هناك كتيب مع كتب مدرسة تتضمن التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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