شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: منهج الدين سيكون أكبر والحصص الدراسية أكثر والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن مادة التربية الدينية سيكون النجاح فيها من العام القادم من 70% لكل الصفوف الدراسية .

وأكد على أن هناك مناهج جديدة تمت مراجعتها من الأزهر الشريف والكنيسة والمنهج سيكون أكبر والحصص الدراسية، لافتا إلى أن نتيجة استطلاع طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم يؤيدون تطبيق مقترح البكالوريا المصرية بنسبة 88%، وسيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب وفى حالة الموافقة عليه سيتم تطبيقه على طلبة الشهادة الإعدادية المتواجدون بالصف الثالث الاعدادى بالعام الدراسى الجارى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن متقرح البكالوريا سيكون اختياريا بجانب الثانوية العامة.