شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق مبادئ معاهدة منع الانتشار النووي، مشددا على أن السياسة الخارجية المصرية ترفض أي حلول عسكرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني فى القاهرة عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "أكدنا ضرورة العمل على ضمان أمن وحرية الملاحة.. وسيكون الجميع خاسرا حال نشوب صراع عسكري في المنطقة".

وتابع وزير الخارجية: "نؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات.. ونأمل رفع الضرر عن الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين".