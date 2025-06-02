شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 70 ألف معلم سوف يخرجون على المعاش وتعيين 100 ألف بدلا منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تحسين الأوضاع المالية للمعلمين منها انه يحصل على 80% من قيمة مجموعات التقوية.

وأضاف الوزير : يتم دراسة قرار بأنه سوف يحصل المعلمى على أكثر من 80%؜ فى مجموعات التقوية.

أشار الوزير : تم سد عجز 90% من المعلمين ولا يوجد الآن عجز معلمين خاصة فى المواد الأساسية.

وقال الوزير : سيتم تعيين 100 ألف معلم بدلا من70 ألف سوف يخرجون معاش وهناك تنسيق دائم مع التنظيم والإدارة فى هذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفى الان : نسبة الانضباط فى المدارس هذا العام كثرت عن الأعوام الماضية.