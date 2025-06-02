شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسئولي هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أوقفوا بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من مناقشة الوضع فى غزة مع المذيع جارى لينيكر الذى أثار جدلا واسعا بعدما أعاد نشر منشور داعم لفلسطين وتضمن رمز اعتبره المنتقدون معاد للسامية.

وأفاد مصدر بأن أليكس كاي-جيلسكي، المدير الرياضي، هو من أوقف البث.

واعتبرت "ذا صن" أن مسئولى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وجهوا إهانةً للمذيع لينيكر عندما أوقفوا مقابلته الأخيرة دون سابق إنذار، قبيل إذاعة حلقة برنامج "مباراة اليوم" الأخيرة.

BBC تلغي مقابلة بين لينيكر وصلاح وسط مخاوف من الحديث عن غزة

وكان من المقرر أن يتحدث مع نجم ليفربول محمد صلاح، لكن كانت هناك مخاوف من أن لينيكر، سيقول شيئًا مثيرًا للجدل عن غزة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" عن "عدم وجود علاقة صداقة" بين لينيكر وكاي-جيلسكي، حيث زُعم أن نجم إنجلترا السابق تجاهله في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مصدر مطلع: "كان من المقرر بث المقابلة عبر قناة بي بي سي في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق الحلقة الأخيرة لجاري في برنامج "مباراة اليوم".

وأضاف المصدر: "فجأة، أُلغيت المقابلة، يعتقد البعض أنهم لم يرغبوا في أن يتحدث جاري ومحمد صلاح عن غزة."

وأضاف المصدر للصحيفة أن صلاح عبّر عن دعمه للفلسطينيين في غزة، وقد أوضح جاري مشاعره أيضًا. شعرتُ أن الأمر قد طُرح بشكل طبيعي في الحديث.



