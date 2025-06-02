شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: زيادة نسبة المعلم من المجموعات بدءا من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن المعلم يحصل على نسبة 80% من حصيلة مجموعات التقوية بالمدارس.

وأضاف "عبد اللطيف"، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم خاليا دراسة زيادة النسبة لتكون أكثر من 80%، وذلك لكي لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية.

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم أن توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون اضافة اعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية .