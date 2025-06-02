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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 2 -6-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 2 -6-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 02 يونيو 2025 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم الاثنين 2_6_ 2025 فى طرح  منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، حيث شهدت استقرارا.


الطماطم بـ12.5 جنيه
البصل بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎البطاطس بـ12.5جنيه
الجزر بـ12 جنيها.
بطاطا بـ12.5 جنيه.
الخيار بـ 15 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها .
الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.
الفلفل الألوان بـ50 جنيها.
الليمون بـ 60 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
الموز البلدي بـ 46 جنيها.
الفراولة بـ40 جنيها.
الجوافة بـ37 جنيها.

 

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