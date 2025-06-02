شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 2 -6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة الإثنين، 02 يونيو 2025 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم الاثنين 2_6_ 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، حيث شهدت استقرارا.

الطماطم بـ12.5 جنيه

البصل بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎البطاطس بـ12.5جنيه

الجزر بـ12 جنيها.

بطاطا بـ12.5 جنيه.

الخيار بـ 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها .

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.

الفلفل الألوان بـ50 جنيها.

الليمون بـ 60 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

الموز البلدي بـ 46 جنيها.

الفراولة بـ40 جنيها.

الجوافة بـ37 جنيها.

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