شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الصحراء" يستقبل وفدا أسبانيا و"ايكاردا" لتفقد مشروع الزراعة المبتكرة بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مركز بحوث الصحراء، ممثلا في مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد، وفدًا رفيع المستوى من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا"، لتفقد أنشطة مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود"، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون العلمي مع المنظمات الدولية، بما يساهم في دفع جهود التنمية الزراعية المستدامة، لافتًا إلى أن هذا المشروع والممول من الوكالة الإسبانية، يهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الصحراوية من خلال تطبيق تقنيات زراعية مبتكرة ومتكاملة.

وأكد شوقي أن هذا المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية، كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع آثار التغير المناخي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، عن تقديره للتعاون مع الجهات الدولية، مشيرًا إلى أن اختيار محافظتي أسوان والوادي الجديد لتطبيق أنشطة المشروع أسفر عن نماذج إرشادية واعدة لنقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للأسر الريفية.

وخلال الجولة الميدانية التي شملت عدة مواقع بمدينة الخارجة، استعرض الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، مجموعة من التقنيات الزراعية المستخدمة، والتي تركز على الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين خصوبة التربة الصحراوية. وشملت النماذج المعروضة نظمًا زراعية متكاملة تتضمن زراعة محاصيل متنوعة، واستزراع الأزولا، وتصنيع أعلاف وكمبوست من موارد محلية، وتربية حيوانات صغيرة، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع من دخل المزارعين.

ومن جانبه قدم الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الشكر للوكالة الإسبانية ومنظمة إيكاردا ومركز بحوث الصحراء على جهودهم، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيع نطاق المستفيدين من المشروع.

فيما أبدى وفد الوكالة الإسبانية و "إيكاردا" إعجابهم بالتقدم الملحوظ في تنفيذ المشروع وفعالية الأساليب المبتكرة المعتمدة، فضلا عن تعاون المزارعين المحليين، مؤكدين على أن الشراكة بين المؤسسات الثلاث تهدف إلى بناء قدرات المجتمعات المحلية وتمكينها من مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

واختتمت الزيارة بلقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالوفد الزائر، كما أشاد بما تحقق من إنجازات في إطار المشروع، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه المشروعات الزراعية الواعدة في ظل النهضة الزراعية التي تشهدها المحافظة.