شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تسيطر على الالتهاب الكبدي بى والان مع تفاصيل الخبر

أثنى الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر على الأداء المصري فى مواجهة فيروس بى ، معتبرًا أن ما تحقق في مجال السيطرة على الالتهاب الكبدي "يُعد نموذجًا يُحتذى به إقليميًا وعالميًا".

وأشار خلال فعاليات الاحتفال بتحقيق مصر الهدف الإقليمى للسيطرة على فيروس بى اليوم إلى أن مصر كانت السباقة في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 التي تنص على "اعتماد حملات قومية شاملة، مدعومة سياسيًا، تستند إلى بيانات دقيقة، وتضمن وصول اللقاح للفئات الأكثر عرضة".

وأكد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر الجهود بين إرادة سياسية واضحة، وتمويل مستدام، وشراكات قوية مع منظمات مثل اليونيسف.

بحسب الهيئة المصرية للشراء الموحد، فإن عام 2025 سيشهد إطلاق منظومة "تتبع دوائي" شاملة، تُعنى بالرقابة على استخدام الأدوية وترشيد الاستهلاك. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أكبر لتطوير صناعات بيولوجية مصرية متقدمة تعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية.

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2024، فإن السيطرة على الالتهاب الكبدي B تتطلب تغطية تطعيم تتجاوز 90% بين الأطفال وحديثي الولادة، إضافة إلى فحص الأمهات أثناء الحمل.

تجدر الاشارة الى ان التقرير السنوي لوزارة الصحة المصرية لعام 2023 أظهر ان تغطية التطعيمات الأساسية في مصر تجاوزت 96%، وهي من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.