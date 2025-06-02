شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن توفير 1330 فرصة عمل خارج مصر للشباب خلال مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنها وفرت خلال شهر مايو 2025 نحو 1330 فرصة عمل خارج مصر للعمالة المصرية، فى عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات، بالإضافة إلى حوالى 10 آلاف فرصة عمل داخل مصر فى كافة المحافظات، من خلال نشرتى توظيف بواقع 4424 وظيفة فى 72 شركة خاصة فى 12 محافظة، ونشرة التوظيف الثانية وفرت حوالى 5242 فرصة عمل فى 50 شركة داخل 8 محافظات.

وقد شهد مايو 2025، زيارة وزير العمل لوزيرة العمل والتوظيف في صربيا لتفعيل سبل التعاون وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، كما التقى وزير الداخلية الصربي لبحث خطة للربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة، من ناحية أخرى، أعلن محمد جبران وزير العمل وممثلو القطاع الخاص إطلاق المرصد التنسيقي المعلومات سوق العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأعلن وزير العمل إنهاء أزمة عمال مصريين مع صاحب عمل سعودي وعودة كافة مستحقاتهم المالية، واعتمد وزير العمل مبلغ مليون و 594 ألف جنيه ،من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، استفاد منه 1098 عاملاً ،كرعاية صحية واجتماعية لهؤلاء المُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك خلال شهر مايو 2025 الجاري، وأوضح الوزير أن هذا المبلغ عبارة عن مليون و419 الفًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 407 عمال،و 175 الفاً و 154 جنيهًا ، على الرعاية الصحية ، استفاد منه 691 عاملاً.

كما اعتمد وزير العمل محمد جبران، مبلغ مليون و640 ألف جنيه ،رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات من "بند الحوادث" يستفيد منه 282 عاملًا غير منتظم ،من 8 محافظات هي "بني سويف، والبحيرة ،والقليوبية ،وأسيوط ،وأسوان، وقنا ،والوادي الجديد ،ودمياط"، وأكد أن الوزير أن المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، عبارة عن مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لعدد 7 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ،و140 ألف جنيه لعدد 7 مُصابين في حوادث، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب ، و100 ألف جنيه، عبارة عن علاج وكشف وتحاليل وأشعة لعدد 268 عاملا.