شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: يمكن تجنب الإصابة بـ80% من الأمراض غير السارية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الفترة المقبلة ستكون حافلة بإنجازات كبيرة في ملفات مواجهة الأمراض الوبائية وتابع: تسلمنا شهادة تحقيق الهدف الإقليمى للسيطرة على الالتهاب الكبدى بى واستكمل : كان هناك رعب في مصر والعالم من خوف الاصابة من فيروس بى وسى وحاليا هناك تطعيمات وعلاجات قوية لمواجهة الأمراض.

وتابع : 80% من الأمراض غير السارية يمكن تجنبها والحماية منها بشكل كبير وذلك من خلال الوقاية والرياضة والغذاء الصحى وأضاف أن البرنامج القومى للتطعيمات في توسع مستمر للتغطية التطعيمات مشيرا إلي أن متوسط عمر المصريين بين السيدات بلغ 73 عاما.



وقال : هناك علاقة بين الرعاية الصحية ومتوسط العمر فكلما كان برنامج التطعيمات قوى كلما اصبحت الصحة أفضل مشيرا إلي أن البرنامج الموسع للتطعيمات يحتاج إلي دعم كبير.



أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن نسبة الإصابة بفيروس بى كانت في وقت سابق فى مصر 1.4 % بما يعادل 1.6 مليون حالة مضيفا أنه يوحد 15 مليون حالة مصابة بـ فيروس بى في اقليم شرق المتوسط وتابع : حاليا نسبة الاصابة في الأطفال أقل من 5 سنوات أقل من 1%.



وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال فاعليات الإحتفال بتحقيق مصر الهدف الإقليمى للسيطرة على الالتهاب الكبدى بى أن مصر وصلت فيها نسب التغطية بالتطعيمات الي 95% لافتا إلي أن مصر تسعى إلي تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللقاحات مشيرا إلي التوسع فى فى البرنامج القومى للتطعيمات.

ومن جانبها قالت حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية : سعيدة بتحقيق مصر الهدف الإقليمى للسيطرة على فيروس بى ووصول نسب التطعيمات بفيروس بى بين الأطفال الأقل من 5 سنوات إلي 1% وكذلك الوصول إلي 90% بتغطية التطعيمات بالجرعة الصفرية بين المواليد.