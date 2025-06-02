شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تُعلن نتائج مهرجان الأسر الطلابية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت جامعة حلوان فعاليات مهرجان الأسر الطلابية لعام 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، وتنافساً قوياً يعكس روح الانتماء والتميز لدى الطلاب، وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وبعد تقييم دقيق من قبل لجان التحكيم، جاءت النتائج على النحو التالي حيث فاز بالمستوى الأول كلية تكنولوجيا التعليم، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الآداب.

وفاز بالمستوى الثاني كلية التجارة، كلية التمريض، كلية الاقتصاد المنزلي.

وحصل على المستوى الثالث كلية الهندسة المطرية، كلية التربية الموسيقية، كلية الطب.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة لجميع الكليات الفائزة والمشاركة في هذا الحدث الرائع، الذي أبرز مدى تفاني الطلاب وإبداعهم في مجالات متعددة، من أنشطة ثقافية وفنية إلى مسابقات تعزز التعاون والعمل الجماعي.

واعربت إدارة الأسر الطلابية عن فخرها بجميع المشاركين، مؤكدة على أهمية هذه الفعاليات في بناء جيل طلابي واعٍ، مبدع، ومترابط، وتتمنى للجميع دوام التفوق والنجاح في المستقبل.

عقدت الفعاليات تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.

تكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمد بهاد الدين رئيس اللجنه، الدكتور محمد عبد الرازق لتحكيم اللجنة العلمية، الدكتور عصام محمود لتحكيم صحف الحائط، الدكتور يسري عبد الله لتحكيم اللجنه الثقافية، الدكتور محمود سعيد لتحكيم اللجنة الفنية للتشكيليه، الدكتور أحمد عواد لتحكيم اللجنه الفنيه منوعات، الدكتور محمد صبحي تحكيم اللجنة الاجتماعية والرحلات، الدكتوره نشوى تحكيم لجنة الخدمة العامة والمعسكرات، إيهاب عشري لتحكيم اللجنه العلميه، أحمد عبد الله لتحكيم اللجنة الرياضية، كما تولى تحكيم لجنة الشروط العامة والمتابعة والسجلات كل من أمل السيد، مروة حسن، محمود عبد العزيز.