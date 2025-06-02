شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، أسوة بما تقرر للعاملين في القطاع العام بمناسبة حلول العيد.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأكدت وزارة العمل على أن تشغيل العامل في هذه الأيام لا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا إضافيا عن يوم الإجازة، وفقا لما تنص عليه المادة (52) من قانون العمل.

وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك،وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة،وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.