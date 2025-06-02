محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مجزر 15 مايو لاستقبال عيد الأضحى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مجزر 15 مايو لمتابعة استعدادات المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة نعمة عارف القائم بعمل مدير مديرية الطب البيطرى ، وعدد من قيادات المحافظة.

واطمأن محافظ القاهرة خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مجزر 15 مايو هو أحدث المجازر التى انضمت للخدمة مؤخرًا، ويقع على مساحة 7 أفدنة تقريبًا، وجارى إجراء توسعة له بإضافة 10 أفدنة أخرى لمساحته لاستيعاب مذبوحات مجزر البساتين الذى سيتم نقله لاعادة تخطيط المنطقة الواقع فيها.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان ) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين ، وتشمل الخدمة المجانية التي تقدمها تلك المجازر تيسير الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .

وأشارت د. نعمة عارف القائم بعمل مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن مجزر 15 مايو يخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيده زينب، والمحافظات المجاورة له.

وأضافت د. نعمة عارف أنه تم ذبح ما يقارب ٤٥ ألف رأس ( بقرى، وجاموسى،وضأن وماعز) داخل مجازر القاهرة خلال الشهر السابق لعيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين فى العيد، كما تم القيام بعدة حملات بالتعاون مع مديريتى التموين والصحة لمراقبة الأسواق تم خلالها ضبط ٢٠ طن لحوم غير صالحة ، وتحرير ١٠٢ محضر ضد المخالفين.

ومجزر 15 مايو يضم مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتى إنتظار سيارت، وحظائر ايواء للحيوانات (الكورانتينة)، ويستوعب خط ذبح الأغنام 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3 ، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .



استعدادات مجزر 15 مايو لاستقبال عيد الأضحى



محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مجزر 15 مايو لاستقبال العيد



محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مجزر 15 مايو لاستقبال عيد الأضحى