شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: انتهاء فعاليات برنامج التعريف بكيفية استخدام منصة Medevice والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية الانتهاء من البرنامج التدريبي للتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم ملفات التسجيل وملفات المتغيرات والسماح بتداول المستلزمات الطبية على المنصة الإلكترونية للمستلزمات الطبية (Medevice ).

وتم خلال التدريب التعريف بالإجراءات المتبعة وخطوات التقديم على المنصة الإلكترونية للمستلزمات الطبية وتقديم شرح مفصل لكل خطوة في خطوات التقديم، وتوضيح دور الشركات ومصانع المستلزمات الطبية من أجل سرعة انتهاء التقديم.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في القطاع الدوائي من خلال تقديم البرامج التدريبية المتميزة، والتي يصممها مركز التطوير المهني المستمر، وإيمانًا من الهيئة بدورها الحيوي في تقديم الدعم الفني والتواصل المباشر مع شركاء الصناعة، ودعم برامج التميز المؤسسي للعاملين بالهيئة، ورفع مستوى الوعي والتثقيف الدوائي من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

كذلك انتهاء ورشة عمل حول تسجيل مستحضرات المبيدات الحشرية ومتطلبات ملفات المتغيرات، والتي تهدف إلى تدريب ممثلي الشركات على إجراءات تسجيل المبيدات الحشرية طبقًا للقواعد المعتمدة، وشرح المتطلبات الفنية لتقديم ملفات التسجيل والمتغيرات، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأيضا الانتهاء من برنامج تدريبي خاص بإجراءات استيراد وتداول الكواشف المعملية والتشخيصية، حيث تم التعريف بالإجراءات التنظيمية المعتمدة، وخطوات التقديم الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لتداول الكواشف التشخيصية، كما تم توضيح الدور المنوط بالشركات العاملة في هذا المجال بما يضمن تسريع عمليات التقديم والمراجعة، وتحقيق كفاءة أعلى في دورة العمل التنظيمية.

فيما نظّمت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل حول القواعد المنظمة ومتطلبات تسجيل مستحضرات المطهرات وملفات المتغيرات، والتي تهدف إلى تعريف وتصنيف المطهرات وأنواعها، والمتطلبات الخاصة بتسجيل المطهرات، ودورة العمل الخاصة بتسجيل المطهرات في الدول المرجعية، واشتراطات موافقة السير وملفات المتغيرات بأنواعها ومتطلباتها.

وفي ذات السياق، تم انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص ب " نظرة عامة شاملة على وحدات الملف الفني الموحد مع معايير إعداد و تقديم الملف"، الذي جاء تحت عنوان "نظرة عامة شاملة على وحدات الملف الفني الموحد مع معايير إعداد و تقديم الملف"، والذي نظمته هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.

كما عقدت هيئة الدواء برنامج تدريبي حول مواضيع المأمونية المستجدة وآليات متابعة امتثال شركات الأدوية لمتطلبات اليقظة الصيدلية، استهدف البرنامج رفع الوعي النظري والعملي لدى المشاركين بشأن التعريف بمواضيع المأمونية المستجدة، والمهل المحددة لتقديم هذه المواضيع، بالإضافة إلى كيفية البحث في مواقع الجهات الرقابية المرجعية، والتوصل إلى المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الخطابات الموجهة لمقدمي الرعاية الصحية، وطرق امتثال الشركات لمتطلبات اليقظة الصيدلية والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.

وأخيراً انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان القواعد التنظيمية للمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، مع تسليط الضوء على أهم التعريفات الخاصة بها، كما تم مناقشة القواعد الأساسية لمتطلبات نشر المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح بعض الموضوعات المتعلقة بأساليب التسويق المبتكرة.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد المتدربين الذين شاركوا في البرامج التدريبية وورش العمل وصل إلى 210 متدرباً من مختلف الجهات المعنية بالقطاع الدوائي.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الدواء المصرية الطموحة للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالقطاعات الدوائية المختلفة، وإطلاعهم على المستجدات في جميع المجالات، بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".