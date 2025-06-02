شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن تحقيق الهدف الإقليمى للسيطرة على الالتهاب الكبدى الفيروسى بى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس ووزير الصحة والسكان عن تحقيق البرنامج القومى للتطعيمات الهدف الاقليمى للسيطرة على الالتهاب الكبدى الفيروسى بى.

وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة التهاب الكبد (ب) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (في دورتها الخامسة والخمسين).

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية، حددت في شهادة جديدة أن مصر حققت هدفًا إقليميًا لمكافحة التهاب الكبد، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان من خفض معدل انتشار التهاب الكبد ب بأقل من 1% بين الأطفال دون سن 5 سنوات أو أكثر، مع ثبات نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من التهاب الكبد عند 90.8% أو أكثر لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما ظلت نسبة التغطية بجرعة الولادة من التهاب الكبد الوبائي 90.8% أو أكثر لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن هذا النجاح يبرهن على التزام حكومة مصر الراسخ بدعم اللامتناهي من السيد الرئيس، للمنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن إنجاز هذه المرحلة الرئيسيةالمهمة تضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي ب من خلال استمرار الالتزام والاستثمار في صحة السكان.