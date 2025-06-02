شكرا لقرائتكم خبر عن صحف قطرية: القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل أى عقبات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصحف القطرية، أن القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل العقبات التى تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (العرب) - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان "فلسطين فى الصدارة" - أن الجهود القطرية، بالتعاون مع مصر والمجتمع الدولي، تعكس دور قطر كوسيط موثوق وفاعل في الأزمات الإقليمية، مع الحرص على إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الدولية، والسعي لتحقيق الاستقرار في غزة والمنطقة.

وشددت الصحيفة على أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري؛ لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار القطاع وفق خطة اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس 2025.

من ناحيتها، أوضحت صحيفة الشرق، تحت عنوان "الوساطة المشتركة.. وجهود إنهاء الحرب" أن البيان المشترك الذي أصدرته مصر وقطر، أكد على تكثيف جهودهما والعمل على تذليل النقاط الخلافية بشأن مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأخير الذي يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة حوله.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من التزامهما المشترك لإنهاء الحرب ووضع حد للأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع، تواصل مصر وقطر مساعيهما المكثفة، من أجل دفع الأطراف للتوصل بسرعة لاتفاق ينهي الحرب، ويؤدي لتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة.

أما صحيفة الراية، أكدت تحت عنوان "جهود قطرية مصرية مشتركة لصالح غزة" أن التطورات الدامية في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا وحشيا غير مسبوق، تظل الشغل الشاغل لكل من مصر وقطر اللتين تنخرطان بكل ثقلهما الدبلوماسي في الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، عبر حل أزمة الرهائن والمحتجزين واستدامة دخول المساعدات الإنسانية.