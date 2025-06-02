شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة للأحياء والمربعات السكنية فى خان يونس بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة للأحياء والمربعات السكنية فى خان يونس بقطاع غزة.

في 18 مارس استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، وشن غارات مُكثفة على القطاع، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.