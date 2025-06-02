شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد فى كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بأجازة العيد، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإستعداد لعيد الأضحى المبارك و الإجراءات التى تتخذها المحافظات لضمان سلامة المواطنين .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة و فرعية بالمراكز و المدن و الأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة للتعامل مع الأحداث الطارئة خلال فترة العيد و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة و كافة العناصر الخدمية داخل نطاق المحافظة .

وشددت د.منال عوض على أهمية التأكد من جاهزية الساحات و الميادين لصلاة العيد و تهيئة الطرق المؤدية إليها وتوافر أماكن ذبح الأضاحى و إتخاذ اللازم قانوناٌ من إجراءات لمنع الذبح فى غير المجازر الحكومية و تحت إشراف الطب البيطرى للتأكد من سلامة الأضاحى .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية .

وأكدت الدكتورة منال عوض على قيام مشروعات المواقف و النقل الداخلى بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وإنتظام الحركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من إنتظام العمل أولاً بأول، وكذا التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمنتزهات لإستقبال المواطنين ورفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفورى لكافة المخلفات والتراكمات.

وشددت د.منال عوض على ضرورة التصدى لأى محاولات للبناء المخالف و الإزالة الفورية لأى تعديات فى المهد وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين، و تشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية / النهرية للمرور على كافة المراسى و العائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد مع التأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التى يتم استخدامها .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توفير عدد من الشوادر بالمراكز – المدن - الأحياء والقرى لبيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين وخاصة الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديريات التموين.