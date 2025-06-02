شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نماذج لأسئلة امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. هتفيدك فى المراجعة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب الثانوية العامة عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم على التدريب على شكل أسلة امتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعانة بها في مراجعة المادة والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، 10 أسئلة موضوعية ومقالية متنوعة الأفكار في مادة الأحياء، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.



الاسئلة



اسئلة استرشادية



باقى الاسئلة



سؤال



اسئلة استرشادية



الاسئلة



سؤال مقالى



سؤال اختياري



جدول



سؤال استرشادي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة موزعة على المنهج الدراسى لكل مادة حسب الوزن النسبى للمواصفة الامتحانية، وبما يتوافق مع كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، موضحة أن الأسئلة ستكون قريبة من النماذج الاسترشادية التى تم إتاحتها على موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3.

وفيما يلي أهم النصائح للتعامل مع ورقة الإجابة والأسئلة داخل اللجنة:

- كتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة

- اختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة، حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

- تظليل الدائرة الصحيحة فقط بالقلم الجاف الأزرق.

- يجب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال من الأسئلة الاختبارية.

- فى حالة الرغبة فى تظليل دائرة أخرى يجب وضع علامة إكس على الإجابة الأولى وتظليل الدائرة الثانية.

- ابدا بالإجابة عن الأسئلة السهلة حفاظا على وقت الإجابة والامتحان.

- أى إجابة يتم تدوينها داخل كراسة الأسئلة يجب نقلها إلى كراسة الإجابة لأنه لا يتم تصحيح كراسة الأسئلة.

- يجب الالتزام بالهدوء والابتعاد عن الغش بامتحانات الثانوية العامة أو حيازة المحمول حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه ورسوبه.

- الإجابة عن الأسئلة الاختيارية يكون فى البابل شيت أما الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة بيضاء مخصصة لهذه الأسئلة.