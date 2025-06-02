شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر الأولى أفريقيا فى تحقيق الهدف الإقليمى للسيطرة على فيروس بى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن نسبة التطعيمات فى مصر ضمن البرنامج القومى للتطعيمات بين الأطفال بلغت 95%.

وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان خلال فعاليات الاحتفال بتحقيق مصر الهدف الإقليمى للسيطرة على الالتهاب الكبدى الفيروسى بى، إن مصر تستهدف توطين صناعة اللقاحات مشيرا إلي أنه يوجد 36 نقطة للترصد الوبائى .

وتابع الدكتور عمرو قنديل، إن مصر تقوم بتطعيم الأطفال المصريين والأجانب بالمجان وقال : مصر أول دولة فى أفريقيا والاقليم تحقق الهدف الإقليمى للسيطرة على الإلتهاب الكبدى الفيروسى بى.

وأشار إلي أنه يتم ارسال رسائل SMS لأولياء الأمور للتذكير بالتطعيم قبل موعده بـ48 ساعة، لافتا إلي أن مصر تستخدم 65 مليون جرعة تطعيم سنويا، وأن الطفل يكلف الدولة فى التطعيمات من 1000 الي 1500 جنيه، وقال لا يوجد حالة واحدة من الفريق الطبى أصيبت بفيروس بى في المستشفيات بسبب إجراءات مكافحة العدوى .



