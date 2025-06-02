شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة للعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026، وذلك بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.

وأوضحت المديرية أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمي، اضغط هنا.. وذلك خلال الفترة من 01-06-2025 وحتى 30-06-2025.

ووجهت المديرية عددًا من التعليمات والشروط قبل التسجيل، وذلك على النحو التالي:

-التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول والتى ستعلن على الموقع.

-التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول.

-يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

-أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

-متابعة النتائج مسؤلية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

-عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهيه من ضمن الاوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الاجراءات.

-يتم سدد المصروفات المدرسية خلال 10 أيام بعد الإخطار بقبول الطالب على الموقع بالمدرسة وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

-يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة الرسمية المتميزة للغات (لا تخضع للمربع السكنى) أو المدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة الجيزة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

-يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.