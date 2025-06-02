شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: حرمان المتورطين فى تعطيل أداء الامتحانات عامين دراسيين والان مع تفاصيل الخبر

شارك سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في اجتماع موسّع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال الاجتماع على ضرورة تأمين اللجان بالكامل، والتصدي بكل حزم لأي صور من أعمال الشغب أو التجاوز داخل اللجان.

وأكد أن اللوائح والقوانين واضحة وصريحة، قائلًا: "كل من يثبت تورطه في إثارة الفوضى أو تعطيل سير الامتحانات، سيُطبّق عليه الحرمان من الامتحان لمدة عامين دراسيين، دون تهاون أو استثناء".

ووجّه رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، جاء مضمونها على النحو الآتي: "أبنائي وبناتي الأعزاء... أنتم الحلم الذي نراهن عليه، ومستقبلكم لا يُساوم عليه. الامتحانات ليست فقط اختبارًا للعلم، بل اختبار للضمير، وللخلق، وللاحترام. لن نسمح بأن يضيع جهد عام كامل بسبب لحظة تهور أو مخالفة. ثقوا أن الانضباط منكم يحميكم... والاحترام يرفع قدركم... والصدق يعبر بكم إلى النجاح. ولأولياء الأمور: تعاونوا معنا... فالمعركة واحدة، والهدف أن نحفظ أبناءنا ونُعلّي رايتهم. نحن معكم وبكم، ولكن القانون فوق الجميع".

وأكد أن المديرية ستواجه أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات بكل قوة وشفافية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص، واحترامًا لكل طالب مجتهد يستحق أن يحصد ثمرة تعبه بكرامة وعدل.