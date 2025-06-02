شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لجنة واقعة "قصر ثقافة الأقصر": حُفر ونفق بطول 9 أمتار تجاه طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير اللجنة الأثرية الثلاثية بمحافظة الأقصر، والتي قامت بـ فحص موقع البلاغ بوجود تنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بوسط مدينة الأقصر، 3 مرات ليلة يوم الجمعة مساء ويومى السبت والأحد، أن تلك الحفر التي رصدت بشكل حرف (L) بعمق 5 أمتار ونفق بطول 9 أمتار أسفل المنازل المجاورة حتى الهبوط الأرضي بالشارع، تؤكد أن الواقعة عبارة عن تنقيب عن الآثار وليس اشتباه.

العثور على نفق وشواهد أثرية داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

وأكد أعضاء اللجنة الثلاثية من رجال آثار الأقصر أمام رجال النيابة العامة بقيادة المستشار مصطفى الهوارى، والمستشار أحمد جمال وفريق من النيابة، أنهم قاموا بالفحص لموقع البلاغ ليلة الجمعة بعد تلقى الإخطار من مجلس المدينة ورجال حى وسط مدينة الأقصر، وفى يوم السبت قاموا بالفحص بحضور محافظ الأقصر ومسئولى الثقافة، ودخلوا الغرف الثلاثة في قصر ثقافة الطفل، حيث إن الغرفة الأولى والثانية كان بها كميات من الرديم من نواتج الحفر، أما الغرفة الثالثة الداخلية فتم العثور داخلها على حفرة مربعة الشكل بعمق 5 أمتار وفى نهايتها نفق بطول 9 أمتار تقريباً في الاتجاه المؤدى صوب منطقة طريق الكباش القريبة من موقع الحفر، كما تم العثور على قطع فخارية وشواهد أثرية بموقع التنقيب داخل قصر الثقافة.

نيابة الأقصر تحقق في واقعة تنقيب آثار أسفل قصر ثقافة الطفل واكتشاف نفق بعمق 9 أمتار

ومن جانبها، بدأت نيابة الأقصر العامة بقيادة المستشار مصطفى الهوارى، ليلة أمس الأحد، الاستماع لأقوال لجنة من آثار الأقصر، والتي قامت بفحص موقع الاشتباه في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة المساكن في وسط مدينة الأقصر، لمعرفة التفاصيل الكاملة لموقع الحفر أسفل قصر الثقافة والمنطقة المحيطة به، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار بعمق 5 أمتار ووجود نفق أسفل الأرض بطول 9 أمتار، كما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع مسئولي الثقافة ومقاول التشطيب بالقصر.

فيما يستكمل فريق من النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، التحقيقات مع مسئولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر، والمسئولين عن قصور ثقافة الأقصر والطفل، وذلك عقب إحالة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كافة المسئولين عن المخالفات التي رصدها في جولته يوم أمس برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، للتحقيق أمام النيابة الإدارية لإتخاذ اللازم في تلك المخالفات.

التحقيق مع مسؤولي ثقافة الأقصر بعد إحباط تنقيب آثار قبيل زيارة الوزير

وكان قد انفرد ”الخليج 365” بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.



سلم استخدمته لجنة الآثار لفحص موقع التنقيب عن الآثار



قصر ثقافة الطفل موقع التنقيب عن الآثار بالأقصر