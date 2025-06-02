شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل بقطاع تصريح العمل الحر بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، عن بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل على قطاع تصريح العمل الحر للعمل بالأردن على مهن (عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات ، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا ، وفتحت باب التقديم عليها لشغل هذه الفرص.

وأكد الوزير أن هذه الاختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.