شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: خطوات جادة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من اللجان والمجالس المختصة بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاجتماعات تستهدف متابعة سير العمل في مختلف القطاعات، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، وبالرعاية الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وشدد الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال اجتماعه مع لجنة المنشآت الجامعية- على ضرورة متابعة الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية القديمة والحديثة، مع التأكيد على أهمية انتظام أعمال الصيانة الدورية للمباني، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة، وتطبيق معايير الاستلام الفني الهندسي.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع تصور متكامل للأعمال المطلوبة مدعوما بجدول زمني واضح، بما يضمن سلامة كافة منشآت الجامعة وكفاءتها.

كذلك ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية، وذلك بهدف تقييم مستوى التعاون بين شركة مصر للتأمين ومستشفيات جامعة القاهرة، وبحث سبل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين. كما تناول الاجتماع زيادة مساهمة الصندوق في شراء السماعات الطبية للحالات المستحقة، وإمكانية تقسيط غرامات التأخير المتعلقة بتجديد البطاقات العلاجية، بما يخفف الأعباء عن السادة أعضاء الصندوق.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في ملف الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك سداد القسط الأول الخاص بوثيقة التأمين سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للعاملين.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الصحية، انطلاقاً من رؤية شاملة تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة لجميع منتسبي الجامعة.