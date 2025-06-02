شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية تعقد برنامجا متخصصا لكوادر القطاع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري برنامجا تدريبيا في مجال " الجرائم المصرفية"، لـ48 من كوادر القطاع المصرفي خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو 2025 الماضي.

تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وكيفية تحليل البيانات فى الجرائم المالية والعملات المشفرة، بالإضافة إلى سبل مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال المصرفي.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الأكاديمية لتدريب العاملين بالقطاع المصرفي، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الفساد المالي، ويسهم في رفع الوعي بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.



البرنامج التدريبي (1)